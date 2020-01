Voorwaardelijke straf voor toeriste die over verkrachting in Cyprus gelogen zou hebben ttr

07 januari 2020

10u50

Bron: belga, anp 1 Een Cypriotische rechtbank heeft vandaag een 19-jarige Britse veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ze moet ook een boete van 148 euro betalen. De jonge vrouw had een aangifte gedaan over een groepsverkrachting waarvan ze het slachtoffer geworden was, maar volgens de rechtbank heeft de vrouw gelogen.

De vrouw gaf de verkrachting in juli vorig jaar aan. De groepsverkrachting zou zijn gebeurd in een hotelkamer in de populaire vakantiebestemming Ayia Napa. Daarop werden zeven Israëlische jongeren opgepakt, maar enkele dagen later konden zij terugkeren. Cypriotische media meldden destijds, op basis van juridische bronnen, dat de vrouw de mannen beschuldigde toen ze ontdekte dat ze gefilmd werd door de mannen terwijl ze seks hadden.

De Britse kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 148 euro. Haar advocaten maakten al bekend dat ze in beroep zullen gaan tegen het vonnis. Volgens haar verdediging zette de politie de vrouw onder druk om haar eerste uitspraken over een verkrachting in te trekken. De tiener zou langdurig en zonder advocaat zijn verhoord voordat ze tekende voor het intrekken van haar beschuldiging.

Politieke oplossing

De rechtsgang kreeg veel kritiek. Critici vinden dat de tiener geen eerlijk proces heeft gehad. Activisten voerden vandaag actie buiten de rechtbank in Paralimni. Daar scandeerden ongeveer 150 vrouwen leuzen als “het slachtoffer de schuld geven is een tweede verkrachting”. Eerder is ook gedemonstreerd in Londen. Daar hielden betogers borden omhoog met teksten als “we geloven haar” en “boycot Cyprus”.

De Cypriotische regering heeft al aangegeven een politieke oplossing te zoeken in deze zaak. In een radio-interview achtte minister van Buitenlandse Zaken Nikos Christodoulides het mogelijk dat president Nikos Anastasiadis de jonge Britse gratie zou verlenen.