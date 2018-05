Voorwaardelijke straf voor moeder die IS-propaganda verspreidde via sociale media kg

14 mei 2018

22u13

Bron: Belga 0 Een vrouw van in de dertig werd door de c orrectionele rechtbank van Bergen veroordeeld tot anderhalf jaar voorwaardelijk voor de verspreiding van propaganda voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze kreeg ook zes maanden voorwaardelijk voor het gebruik van valse identiteitspapieren tussen 2006 en 2011.

De vrouw verbleef illegaal in ons land en leefde onder meer in Namen, La Louvière en Luik. Via sociale media voerde ze promotie voor IS, meer bepaald voor de gewapende strijd in Syrië tijdens de zomer van 2015.

Bij de bepaling van haar straf werd rekening gehouden met haar familiale situatie. De vrouw heeft twee kinderen van vier en acht jaar oud. Ook met het feit dat ze intussen met IS heeft gebroken en dat ze haar voorwaarden na veertien maanden cel goed heeft nageleefd, werden mee in rekening gebracht.