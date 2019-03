Voorwaardelijke celstraf voor politieagent die geflitst werd tijdens achtervolging Erik Kouwenhoven

01 maart 2019

06u30

Bron: AD.nl 0 Een politieagent in Zwitserland is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar wegens de achtervolging van een inbreker. De blauwe zwaailichten en de sirene stonden nochtans aan. Maar het risico dat de agent nam, was volgens de rechter “te groot”.

De veroordeelde agent, die een inbreker achtervolgde, reed 126 km/u in een zone waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. De rechter veroordeelde de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar, waartegen de advocaat van de agent beroep aantekende.

De rechtbank baseerde zich bij de uitspraak op de zeer strenge straffen voor snelheidsovertreders in Zwitserland, die ook van toepassing zijn op politieagenten. De man was volgens de rechter namelijk niet bezig om mensenlevens te redden, maar achtervolgde ‘slechts’ een inbreker.



Het is niet de eerste keer dat een politieagent wordt vervolgd voor een snelheidsovertreding in Zwitserland. Het Hooggerechtshof vaardigde in 2017 een soortgelijke straf uit tegen een politieagent uit Genève, die een verdachte achtervolgde met 132 km/u. Het overschrijden van de maximale snelheid onder diensttijd moet in verhouding zijn met de risico's, zo betoogde de rechtbank. De politieagent mag daarbij zelf niet levensgevaarlijk handelen.