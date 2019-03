Voorwaardelijke celstraf voor Nederlandse vader die zoon in Syrië 200 euro stuurde Cyril Rosman

27 maart 2019

20u32

Bron: AD.nl 0 “Het is heel begrijpelijk dat Kais S. zijn 16-jarige zoon niet wilde laten vallen”, zegt de rechtbank in Rotterdam over de 200 euro die de Nederlandse Kais S. overmaakte aan zijn zoon. Maar omdat zijn zoon op dat moment als jihadist in Syrië was, is de geldtransactie wel strafbaar. De Nederlandse vader krijgt daarom een celstraf van een maand voorwaardelijk.

De Arnhemse vader schreef het geld in 2015 over via geldtransferbureau Western Union. Zijn zoon, Jihad S., had zijn vader om geld gevraagd. “Ik weet niet precies waar hij het voor nodig had, maar ik had wel door dat zijn leven daar sober was. Ik had medelijden met hem en wilde hem niet afstoten dus heb ik dat geld overgemaakt”, vertelde Kais twee weken geleden tijdens een emotionele zitting. Het was de eerste en de laatste storting. De vader heeft inmiddels al twee jaar niets meer van zijn zoon, die 16 was toen hij naar Syrië ging, gehoord. Er zijn aanwijzingen dat Jihad, die zich in Syrië bij IS aansloot, is gestorven.

Justitie eiste vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen de Nederlander. Geld overmaken naar een lid van een terreurorganisatie mag namelijk niet, zelfs niet als het familie is en om weinig geld gaat. “De financier houdt de strijd in stand en ook van weinig geld kunnen vreselijke dingen worden gedaan”, stelt justitie.

De rechtbank gaat mee in die redenering, maar legt wel een lagere straf op. “De verdachte heeft niet gehandeld uit ideologische overwegingen maar uit loyaliteitsgevoelens naar zijn zoon.”

90 euro naar broer

Ook Hagenaar Aemed el M., die eenmalig 90 euro overmaakte naar zijn broer in Syrië, kreeg een voorwaardelijke celstraf van één maand opgelegd. Hij maakte het geld over omdat de vrouw van zijn broer zwanger zou zijn en ze geld nodig hadden voor de baby.

Twee broers uit Utrecht kregen hogere straffen opgelegd: 100 dagen voorwaardelijk en 191 dagen waarvan 90 voorwaardelijk. Zij maakten enkele duizenden euro’s over naar tussenpersonen in Turkije met als doel twee andere broers uit het gezin die naar Syrië waren vertrokken weer terug te laten keren naar Nederland.

Het waren de eerste vier zaken tegen familieleden van Syriëgangers die geld overmaakten naar het strijdgebied. Vermoedelijk hebben tientallen familieleden dat de afgelopen jaren gedaan.