Voorverkiezingen in Ohio testcase voor presidentsverkiezingen in coronatijd

28 april 2020

05u13

Bron: ANP

In de Amerikaanse staat Ohio eindigen vandaag de voorverkiezingen in aanloop naar de presidentsverkiezingen begin november. De stembusronde kan een testcase worden voor verkiezingen in coronatijd. Want alles is anders dan normaal.