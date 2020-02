Voorverkiezingen Democraten: Sanders en Buttigieg favoriet in trendsettend New Hampshire RL

11 februari 2020

06u21

Bron: ANP 0 Dinsdag krijgen de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentskandidaten een vervolg in New Hampshire. Senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg zijn de grote favorieten in de kleine staat. In de laatste peilingen leidt Sanders met ongeveer 30 procent, Buttigieg staat rond de 20 procent.

In de staat wonen 1,3 miljoen mensen. Omdat het een van de eerste staten is waar wordt gestemd, is de uitslag belangrijk voor het momentum van de kandidaten. Oud-vicepresident Joe Biden was lang de favoriet om de Democratische nominatie binnen te halen, maar hij werd bij de eerste voorverkiezingen in Iowa vierde. Hij lijkt nu een goede uitslag nodig te hebben om zijn campagne weer vlot te trekken.

Amy Klobuchar

Senator Amy Klobuchar doet het sinds Iowa steeds beter. Zij staat nu derde in de peilingen. Daarmee is ze senator Elizabeth Warren en Biden voorbijgegaan. Ook Warren heeft een goed resultaat nodig na een teleurstellende eerste stemming in Iowa.

Hertelling Iowa

De eerste voorverkiezingen werden gewonnen door Buttigieg en Sanders. Vanwege de minieme verschillen en problemen met de app die gebruikt werd om de stemresultaten door te geven, hebben beide kandidaten aangedrongen op een gedeeltelijke hertelling.

De voorverkiezingen gaan woensdag alweer verder. Dan wordt gestemd op de Amerikaanse Maagdeneilanden.