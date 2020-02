Voorverkiezingen Democraten: Buttigieg op tweede plaats in peilingen in aanloop naar "echte test" in New Hampshire



Sanders en Buttigieg favoriet in trendsettend New Hampshire RL ADN YV

11 februari 2020

06u21

Bron: Belga, ANP, The Guardian 0 Vandaag krijgen de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentskandidaten een vervolg in New Hampshire. Senator Bernie Sanders en Pete Buttigieg zijn de grote favorieten in de kleine staat. In de laatste peilingen leidt Sanders met ongeveer 30 procent, Buttigieg staat rond de 20 procent.

Omdat New Hampshire een van de eerste staten is waar wordt gestemd, is de uitslag belangrijk voor het momentum van de presidentskandidaten. Oud-vicepresident Joe Biden was lang de favoriet om de Democratische nominatie binnen te halen, maar hij werd bij de eerste voorverkiezingen in Iowa vierde. Hij lijkt nu een goede uitslag nodig te hebben om zijn campagne weer vlot te trekken.

Geen bijzondere voordelen

Buttigieg won in Iowa, met minder dan 3.000 stemmen verschil van Bernie Sanders, wat hem 14 delegates oplevert en Sanders 12. Beide kandidaten hebben gisteren wel een gedeeltelijke herziening van de resultaten van de caucus gevraagd. Na die onverwachte overwinning van Buttigieg in Iowa, staat hij nu voor de “echte test”. In die staat had hij wel wat voordelen, zoals het feit dat hij ook uit “Midwest” komt, dat hij een gematigde Democraat is - die traditioneel goed scoren in Iowa - en dat hij heel hard had ingezet op medewerkers in de staat. In New Hampshire heeft hij geen bijzondere voordelen, behalve dan dat hij door zijn overwinning in Iowa goed gelanceerd werd.

Bernie Sanders

Volgens de peilingen zou Bernie Sanders het nu gaan halen in New Hampshire. RealClearPolitics.com, dat een gemiddelde neemt van alle recente peilingen, geeft hem een voorsprong in de peilingen van 6,2 procentpunten (27 procent, tegenover 20,8 voor Buttigieg).

In 2016 won Sanders trouwens nog met een voorsprong van meer dan 22 procentpunten van Hillary Clinton in New Hampshire (60,4 tegenover 38 procent), maar zo’n grote overwinning lijkt er dit jaar niet in te zitten.

Volgens de meest recente peilingen van Boston Globe/Suffolk en Emerson, beide afgenomen op 8 en 9 februari, heeft hij een voorsprong van 8 (27 tegenover 19 procent) en 7 (30 tegenover 23 procent) procentpunten. Joe Biden en Elizabeth Warren volgen op een afstand met gemiddeld 13 en 12 procent. Volgens de twee laatste twee peilingen doen ze het zelfs slechter dan Amy Klobuchar, die in Iowa nog vijfde eindigde. Verwacht wordt dat zij de handdoek in de ring gooit als ze in New Hampshire geen beter resultaat boekt.

Het ziet er dus naar uit dat Joe Biden, die lang werd beschouwd als de favoriet, het ook vandaag niet zal halen. Hij zei zondag nog aan The Hill dat het voor Sanders, die zichzelf een Democratische socialist noemt, veel moeilijker wordt dan voor hemzelf om de verkiezingen in november te winnen tegen Donald Trump. Maar hij gaf ook aan dat hij heel hard zou werken om Sanders te helpen winnen, indien hij de kandidaat wordt.

Verwijten

Sanders heeft ondertussen zijn pijlen gericht op zijn grootste tegenstander Buttigieg, die hij verwijt dat zijn campagne geld aanneemt van miljardairs. Biden meent dan weer dat Buttigieg niet voldoende politieke ervaring heeft, en dat hij “geen Barack Obama” is - wat de 38-jarige voormalige burgemeester trouwens niet tegenspreekt.

Trump haalt uit na geknoei in Iowa

President Trump heeft dan weer op de vooravond van de verkiezingen sterk uitgehaald naar de Democraten tijdens een rally in New Hampshire. “Ze zouden de gezondheidszorg willen verbeteren maar ze kunnen nog niet eens een caucus organiseren", klonk het. Daarmee verwijst hij naar hoe moeizaam de start van de voorverkiezingen verliepen in Iowa, vorige week maandag. Door technische problemen kwamen de resultaten pas binnen twee dagen later dan verwacht.

Voor de start van zijn toespraak tweette Trump dat hij de Democraten wat kon opschudden. Ook de actie van Nancy Pelosi vorige week was hij nog niet vergeten. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden scheurde zijn toespraak voor het Congress toen in stukken. “Ik ben aan het praten en ik hoor een vrouw boos grommen achter me. Wij zouden net boos moeten zijn”, zei Trump. Onmiddellijk volgden de toeschouwers die de slagzin “sluit haar op” scandeerden.

New Hampshire is, net als Iowa, een kleine staat, die symbolisch belangrijk is omdat hij elke keer de spits afbijt met de eerste “primary”. In de staat zijn 24 kiesmannen te verdelen, en hij heeft dus geen al te grote impact op het eindresultaat (ter vergelijking: in de grootste staat Californië staan 415 delegates op het spel). Wel geven de vroege voorverkiezingen kandidaten extra media-aandacht, financiële steun en steunbetuigingen (endorsements). De voorverkiezingen gaan morgen alweer verder. Dan wordt gestemd op de Amerikaanse Maagdeneilanden.