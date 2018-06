Voorvechter in strijd tegen seksueel misbruik zelf aangehouden voor kinderporno jv

29 juni 2018

14u07

Bron: Huffington Post 0 De 22-jarige universiteitsstudent Joel Davis hield er schijnbaar een dubbelleven op na. Davis is in de VS een bekende voorvechter in de strijd tegen seksueel misbruik. Maar dinsdag werd hij zelf gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van kinderen. Hij riskeert levenslang.

Joel Davis studeert aan de universiteit van Columbia. Hij is stichter en directeur van Youth to End Sexual Violence, een jongerenorganisatie die komaf wil maken met seksueel geweld. Maar na een maandenlange undercoveroperatie van de FBI is hij nu zelf aangehouden voor seksueel misbruik van minderjarigen.

Tussen 16 mei en 25 juni reageerde Davis op een post die de FBI als 'lokaas' op fetisj-sites zette door seksueel getinte berichtjes, foto's en video's met kinderen naar de undercoveragenten terug te sturen. Uit de chatsessies met hem blijkt dat Joel Davis aanstuurde op seks met jonge kinderen. Hij probeerde via een speurder een seksuele ontmoeting te regelen met een meisje van negen en een van twee.

Erg jonge kinderen

Davis zou bekend hebben dat hij een meisje van drie heeft lastiggevallen en ook een jongetje van zeven, met wie hij probeerde seks te hebben. Hij zei dat hij op zijn appartement in Manhattan seks heeft gehad met een dertienjarige jongen na een afspraak op Grindr.

De ziekelijke student is aangeklaagd voor het verleiden van een minderjarige tot seks, voor poging tot seksueel misbruik van een minderjarige en voor het bezit, ontvangst en distributie van kinderporno. Als hij over heel de lijn schuldig wordt bevonden, riskeert hij een celstraf van 30 jaar tot levenslang.

Nobelprijs

Joel Davis beweerde in het verleden zelf een slachtoffer te zijn van seksueel geweld.

Op 19-jarige leeftijd zou hij, volgens een tv-zender uit Fort Myers in Florida, in 2015 bij de genomineerden voor de Nobelprijs van de Vrede geweest zijn voor het oprichten van Youth to End Sexual Violence. Dat weten we pas met zekerheid in 2065, omdat de kandidaat-winnaars pas 50 jaar later openbaar gemaakt worden.