Voortvluchtige wapenhandelaar Jacques Monsieur, ‘Handelaar des Doods’, opgepakt in Portugal DVDA

15 augustus 2019

18u59

Bron: VTM NIEUWS 24 De notoire Belgische wapentrafikant Jacques Monsieur is gisterenavond opgepakt in Evora, in Portugal. Dat is aan VTM NIEUWS bevestigd. Hij werd vorig jaar in beroep veroordeeld tot 4 jaar celstraf en een boete van 1,2 miljoen euro wegens illegale wapentrafiek naar onder meer Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran.

De Belgische Jacques Monsieur is één van de grootste wapentrafikanten die ons land ooit kende. Hij werd in 2017 nog veroordeeld voor wapenhandel. Monsieur werd ervan verdacht tussen 2006 en 2009 betrokken te zijn geweest bij de illegale levering van honderdduizenden (vol)automatische wapens, munitie, tanks, helikopter, vliegtuigen en ander militair materieel in conflictgebieden zoals Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Jacques Monsieur kreeg toen drie jaar celstraf en een boete van 300.000 euro.

In beroep

Na zijn straf ging de wapenhandelaar in beroep. Bijgevolg werd hij vorig jaar in oktober tot een zwaardere straf veroordeeld. Monsieur kreeg uiteindelijk 4 jaar cel en een geldboete van 1,2 miljoen euro. In tegenstelling tot het vonnis van de correctionele rechtbank, is de man in beroep wel veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele bende.

Jacques Monsieur is afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Lot. Hij staat ook bekend als ‘de vos’ of ‘de maarschalk’. Een tiental jaar geleden werd hij ook al eens veroordeeld in de Verenigde Staten, in een zaak die te maken had met de Iran-Contra-affaire. In die affaire leverde de VS illegaal wapens in Iran.

Gevlucht

Jacques Monsieur was voortvluchtig en leefde ondergedoken in Evora, in Portugal. Daar heeft een Portugees FAST-team hem gisteravond gearresteerd, op vraag van het Belgische gerecht. Morgen verschijnt hij voor de rechtbank.