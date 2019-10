Voortvluchtige verdachte van moord op vrouw en vier kinderen opgepakt in Schotland

11 oktober 2019

21u16

Bron: Le Parisien, BFMTV 6 Xavier Dupont de Ligonnès, de man die wereldwijd wordt gezocht voor de moord op zijn gezin in de Franse stad Nantes, is opgepakt op de luchthaven van Glasgow. Dat bericht Le Parisien.

De nu 58-jarige Dupont was al meer dan acht jaar op de vlucht. Vandaag werd hij aangehouden in Schotland. De man reisde onder een valse naam en had zijn uiterlijk veranderd, maar zijn vingerafdrukken gaven zijn ware identiteit prijs. Hij verzette zich niet bij zijn arrestatie.

Op 21 april 2011 werden de lichamen van zijn vrouw Agnès (48) en zijn vier kinderen Arthur (21), Thomas (18), Anne (16) en Benoît (13) aangetroffen onder het terras van hun woning. Uit autopsieën bleek dat ze begin april werden doodgeschoten. Van de vader ontbrak elk spoor. Xavier Dupont de Ligonnès werd voor het laatst gezien op 15 april 2011, toen hij te voet een hotel verliet. Daags verdien dook hij op op bewakingsbeelden van een bankautomaat.

Franse speurders zijn onderweg naar Schotland om Dupont te ondervragen.

