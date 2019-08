Voortvluchtige moordverdachte na twee jaar eindelijk gevat ses

19 augustus 2019

13u02

Bron: BBC 0 Na een zoektocht van meer dan twee jaar kon de Australische politie een van ’s lands meest gezochte voortvluchtigen arresteren. De man wordt ervan verdacht zijn broer te hebben vermoord en kon maandag gevat worden in een groot winkelcentrum.

Jonathan Dick, een 41-jarige Australiër, werd al sinds februari 2017 gezocht. Zijn vijf jaar jongere broer werd aangevallen toen hij uit de lift stapte in een parkeergarage. De politie sprak van een “brutale aanval” en wist Jonathan Dick als dader te identificeren op camerabeelden. Toch slaagde ze er niet in hem te vatten.

Hij werd gedurende twee jaar wel enkele keren door onbekenden herkend, maar wist de autoriteiten telkens te ontlopen. Vorig jaar loofde de politie nog een beloning uit van 68.000 dollar (61.000 euro) voor de informatie die tot zijn arrestatie zou kunnen leiden. Dick stond geseind als een van de tien meest gezochte voortvluchtigen van Australië. De autoriteiten waarschuwden het publiek ervoor hem niet te benaderen als ze hem zouden opmerken.

Maandag was het spel voor Dick dan finaal uitgespeeld. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewelddadig conflict met twee mannen in de buurt van Hosier Lane, een toeristische trekpleister in het centrum van Melbourne. Kort daarna kon hij gearresteerd worden.