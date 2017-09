Voortvluchtige ex van in Frankrijk vermoorde Belgische is Leuvenaar EB

15u54

Bron: Belga 0 thinkstock De 26-jarige ex van een 34-jarige Belgische, van wie het lijk dinsdag badend in het bloed werd teruggevonden in een appartement in het Bretoense Vannes, wordt door de Franse politie opgespoord. Volgens de Franse nieuwssite ouest-france.fr woont de man in Leuven. Hij verplaatst zich met een grijze Audi A3, met Belgische nummerplaat. Die wagen is van het slachtoffer.

Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend wegens vrijwillige doodslag. De ex van de vrouw zou gevlucht zijn met de auto van het slachtoffer. Het lichaam van de 34-jarige vrouw, die naar verluidt afkomstig is uit Leuven, zou twee wonden vertonen, waarvan een dodelijk was. Het stel was gescheiden, maar de man was in de loop van vorig weekend terug naar zijn ex zijn gegaan. Volgens de buren werd er toen hevig ruzie gemaakt. De vrouw wachtte op een beslissing over het hoederecht over haar dochter.

