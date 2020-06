Voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe publiceert boek over ontsnapping naar Iran Yelle Tieleman

28 juni 2020

12u17

Bron: AD.nl 2 De voortvluchtige crimineel Shahin Gheiybe (36) heeft onlangs een boek uitgebracht over zijn ontsnapping uit Nederland. ‘PIrania escape’ is sinds kort verkrijgbaar in online boekhandels. Gheiybe zegt hierin de waarheid over zijn vlucht naar Iran naar buiten te brengen.

Shahin Gheiybe uit Rosmalen behoort tot de meest gezochte personen van Nederland. Hij staat in Nederland sinds 5 maart 2019 op de Nationale Opsporingslijst, nadat hij in er in 2009 was veroordeeld voor een dubbele poging tot moord en heling. Hij kreeg dertien jaar celstraf. Hij schoot twee mannen neer tijdens een zakendeal en ging er met 175.000 euro vandoor. De twee overleefden de aanslag. In 2011 ontsnapte hij met een smoes uit de gevangenis: hij zou zijn moeder een ziekenbezoek brengen, maar kwam nooit meer opdagen. Hij had toen pas twee jaar van zijn straf uitgezeten. Sindsdien is hij onvindbaar en is de politie naar hem op zoek.

Video’s op Instagram

Hoewel hij al enkele jaren voortvluchtig was, besloot het Nederlandse Openbaar Ministerie om Gheiybe op de internationale opsporingslijst te laten plaatsen. Vanaf dat moment besloot hij te reageren. Via zijn Instagram-account plaatste hij een aantal provocerende video's, opgenomen vanuit Iran. “Jullie moeten niet alles geloven wat in de media over mij gezegd wordt, de waarheid is heel anders. Jullie krijgen binnenkort meer van mij te horen, maar eerst ga ik genieten van mijn vrijheid en het lekkere weer.”



Daarna plaatste hij nog een aantal video's. “Ik ben onterecht gestraft. Op tv en in de kranten proberen ze mij zwart te maken, ze zeggen dat ik een gangster ben.”

Ze zeggen dat ik een gangster ben Shahin Gheiybe (36)

‘Waarheid via boek uitbrengen’

Nu zoekt Gheiybe dus opnieuw de publiciteit, ditmaal met een boek. Het boek heet ‘Plrania escape’, met ‘De ontsnapping van Shahin Gheiybe’ als ondertitel. “Hij had zijn ict-opleiding afgerond en kort daarna belandt hij in een handel van computeronderdelen. Op een avond loopt het tijdens een deal uit de hand en wordt er geschoten. Shahin moet 13 jaar de cel in terwijl hij zijn onschuld probeert te bewijzen, maar wordt als hoofddader gezien. Nadat hij in hoger beroep gaat besluit hij te ontsnappen en de waarheid via dit boek uit te brengen”, luidt de samenvatting die in de online boekhandels bij het boek wordt gegeven. Het boek is uitgegeven door Brave New Books, een website waarbij consumenten zelf boeken kunnen uitbrengen.

‘Hij loopt een keer tegen de lamp’

Politiewoordvoerder Dennis Janus zegt in een reactie aan AD.nl dat het publiceren van het boek vooral naar te vinden voor de slachtoffers van Gheiybe. “Maar we zullen niet rusten tot we hem hebben. Vroeg of laat loopt hij een keer tegen de lamp. Het recht heeft gesproken, en het recht zal ook zegevieren. Door zijn video's en misschien ook dit boek lijkt het alsof hij als een god in vrijheid kan leven, maar dat is niet zo. Voortvluchtigen moeten altijd over hun schouder kijken. We doen er alles aan, ook in de internationale samenwerking, om hem zo snel als mogelijk aan te houden.”

Lees ook:

Wapens en Hawaii-shirts: nieuwe extremistische Boogaloo-beweging rukt op in VS en hoopt op burgeroorlog (+)