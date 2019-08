Voortvluchtige Canadese tieners pleegden wellicht zelfmoord TT

12 augustus 2019

23u07

Bron: AFP, Canada Press 0 Kam McLeod en Bryer Schmegelsky, de twee Canadese tieners die verdacht werden van drievoudige moord en die vorige week na een dagenlange klopjacht dood werden teruggevonden, pleegden wellicht zelfmoord. Dat moet blijken uit de autopsies op de lichamen, zegt de Canadese politie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de twee tieners om het leven zijn gekomen voor “zelfmoord door geweervuur”, klinkt het. De lichamen van McLeod en Schmegelsky werden vorige week teruggevonden nadat de Canadese politie twee weken naar hen op zoek was geweest op verdenking van drievoudige moord.

Vermoedelijk waren ze al enkele dagen dood toen ze werden ontdekt, al is niet duidelijk wanneer ze exact om het leven zijn gekomen. Wel zijn er “sterke aanwijzingen” dat ze nog enkele dagen in leven waren nadat ze eind juli voor het laatst waren opgemerkt. Bij hun lichamen zijn twee wapens gevonden, het onderzoek om definitief vast te stellen of die bij de drie moorden zijn gebruikt, loopt nog.

De tieners Kam McLeod (18) en Bryer Schmegelsky (19) werden verdacht van de moord op drie mensen in British Columbia. De slachtoffers waren een stel toeristen - de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) - en een 64-jarige Canadese professor, Leonard Dyck. De moorden werden gepleegd tussen 14 en 19 juli.

