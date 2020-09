Voortvluchtige Belgische pedofiel gevat in Spanje: hij misbruikte meisjes van 11 en 12 jaar uit Antwerpen KVDS

09 september 2020

16u56 10 De Spaanse politie heeft een Belgische pedofiel opgepakt die in juli vorig jaar ontsnapte uit een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas. Sindsdien was hij spoorloos. De man misbruikte tussen 2007 en 2009 twee meisjes van 11 en 12 jaar in Oud-Turnhout en Arendonk, in de provincie Antwerpen. Eerder randde hij ook al vrouwen aan in Ravels.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie kon de man naar eigen zeggen arresteren in Vélez-Málaga, in het zuiden van Spanje. Agenten hadden gehoord dat hij zich daar ophield. De Belgische autoriteiten waarschuwden dat hij gevaarlijk was en dat zijn lokalisatie en arrestatie van het grootste belang waren.

Slaapzak

De politie ging op onderzoek uit op de plaatsen waar de man gesignaleerd was. Dat bleken een tankstation, een restaurant en het huis van zijn partner te zijn. De politie kom hem niet veel later inrekenen. Zelf bleek hij geen vast adres te hebben. Hij woonde in zijn wagen, waar ook al zijn bezittingen in lagen. Het ging onder meer om een slaapzak, kleding en eten.





De feiten waarvoor de man veroordeeld werd, speelden zich af tussen 15 mei 2007 en 20 januari 2009. Toen misbruikte hij twee meisjes van 11 en 12 jaar in Oud-Turnhout en Arendonk. Tussen 2000 en 2003 randde hij ook al enkele vrouwen aan in Ravels.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorig jaar werd hij vrijgelaten uit de gevangenis en opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas om aan zijn seksuele problematiek te werken. Enkele maanden later, op 30 juli, slaagde hij er echter in om het ziekenhuis te ontvluchten.

Het Belgisch gerecht vaardigde een aanhoudingsbevel voor de man uit. Er was ook een Europees arrestatie- en uitleveringsbevel van kracht.

Lees ook: Wie laatst lacht, best lacht”: Sekkaki (26) gevat op 50 km van gevangenis waaruit hij ontsnapte (+)