Voortvluchtige Amerikaanse miljonair opgepakt in Mexico voor moord op zijn vrouw in 2012 Joeri Vlemings

06 augustus 2019

13u55

Bron: Fox News, NBC7 0 De Mexicaanse politie heeft de 55-jarige Amerikaanse miljonair Peter Chadwick opgepakt. Chadwick, uit Newport Beach in Californië, wordt verdacht van de moord op zijn vrouw Quee Choo in 2012. Hij vluchtte en werd sinds 2015 gezocht. Hij stond op de most-wanted-lijst van 15 voortvluchtigen van de US Marshal Service.

Peter Chadwick werd schatrijk in de vastgoedsector. Zijn vrouw Quee Choo (46) bekommerde zich om het huishouden. Het welgestelde gezin, met ook drie kinderen, woonde in een mooie villa in Newport Beach. Het leek voor de buitenwacht allemaal rozengeur en maneschijn bij de Chadwicks, maar dat was het in realiteit niet.

De man des huizes ging al een hele tijd vreemd en zijn echtgenote was daarvan op de hoogte. Ze bleef bij hem voor de kinderen. Maar op 10 oktober 2012 zou het koppel een fatale ruzie gehad hebben over geld en een eventuele scheiding. De politie verdenkt Chadwick ervan dat hij toen Choo vermoord heeft.

Dát er iets ernstigs aan de hand was, kwam aan het licht toen twee van de drie kinderen niet, zoals normaal, van school gehaald waren. Een buurvrouw ontfermde zich over de kinderen en belde uiteindelijk het noodnummer. De politie vond bloedsporen en aanwijzingen voor een schermutseling in de badkamer van het huis van de Chadwicks. Maar geen slachtoffer, noch dader.

De politie trof Chadwick later aan in San Diego, niet ver van de Mexicaanse grens. Hij vertelde dat zijn vrouw dood was en diste een verhaal op van een klusjesman die haar had vermoord en hem had gedwongen naar de grens te rijden met het lijk. Een week later werd het lichaam van Choo gevonden in een vuilniscontainer op het platteland in de buurt van San Diego.

Peter Chadwick bleef zijn onschuld volhouden en kwam op 21 december 2012 vrij, onder voorwaarden, na het betalen van een borgsom van 1 miljoen dollar (893.000 euro). Hij hield zich altijd keurig aan de voorwaarden, tot hij in januari 2015 niet kwam opdagen voor een hoorzitting. Sindsdien was Chadwick voortvluchtig. Hij had miljoenen van zijn bankrekeningen gehaald en had zich ingelezen in hoe iemand het best kon onderduiken.

Daar slaagde hij ook meer dan vier jaar in, tot hij zondagavond gevat werd in Mexico en overgedragen werd aan de Amerikaanse autoriteiten. In september had de politie van Newport Beach nog een podcastserie gelanceerd om Chadwick op te sporen.