Voortvluchtig maffialid werkte jarenlang als chef in Italiaans restaurant in Den Haag Koen Voskuil

27 november 2019

08u48

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie heeft een maffialid aangehouden. Het gaat om de 57-jarige Alfredo M., die al jaren gezocht werd wegens drugshandel en gelieerd zou zijn aan de Napolitaanse Camorra. Ondertussen was hij chef van een Italiaans restaurant in Den Haag.

Volgens justitie in Italië maakte Alfredo M. deel uit van een internationaal netwerk dat cocaïne en hasj smokkelde van Spanje en Nederland naar Italië. De bende zou een steunpunt hebben gehad in een Haags restaurant, dat gerund werd door twee broers uit Napels. De drugs werd met vrachtwagens naar Italië gebracht.

Na twee jaar onderzoek verrichtte Italië in 2016 vijftien arrestaties. Ook Alfredo M. stond op de verdachtenlijst, maar hij bleef als enige uit handen van justitie. Hij werd sindsdien gezocht wegens drugshandel en lidmaatschap van de maffia. Er was een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

The Godfather

M. werkte de afgelopen jaren als chef in verschillende Italiaanse restaurants in Den Haag, zo blijkt uit informatie op sociale media. In één van die restaurants hing een zwart-wit portret van acteur Marlon Brando als The Godfather .

De voortvluchtige M. werd afgelopen maandag alsnog gepakt, in een Italiaans restaurant in Den Haag. De vangst is volgens de Landelijke Eenheid van de politie te danken aan de verbeterde samenwerking met Italië. Nederland beschikt sinds 2017 over een zogeheten Voorziening Anti-Maffia, die zich richt op de bestrijding van de Italiaanse georganiseerde misdaad. Dit team was betrokken bij de opsporing en arrestatie van het vermeende maffialid.

Camorra

Alfredo M. is volgens justitie in Italië gelieerd aan de Napolitaanse Camorra, de oudste maffiaorganisatie van Italië. De Camorra bestaat uit zo’n 200 familieclans, die veelal los van elkaar opereren. De maffiatak kreeg extra bekendheid door de hitserie Gomorra van Roberto Saviano.

Sinds maandag zit M. in voorlopige hechtenis in Nederland. Italië heeft om zijn overlevering gevraagd. De Amsterdamse rechtbank gaat zich daarover buigen.