Voortaan elke drie maanden actie tegen Zwarte Piet in Nederland IB

02 februari 2020

01u41

Bron: ANP 12 De anti-zwartepietactivisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaan meer acties voeren. Volgens voorman Jerry Afriyie zal het niet meer alleen gebeuren in de aanloop naar Sinterklaas, maar staan er elk kwartaal acties op stapel. Die zullen soms worden aangekondigd, maar kunnen ook een verrassing zijn.

"Het kan op een blauwe maandag zijn of op gehaktdag, maar alle acties moeten constructief zijn en ons dichter bij ons doel brengen. We gaan onszelf niet in de voet schieten", klinkt het.

Hoe de acties van KOZP eruit gaan zien kan Afriyie nog niet zeggen, maar wel dat het acties zullen zijn "waar Nederland over 50 jaar supertrots op gaat zijn". Doel is om "een eind te maken aan de onrechtvaardigheid die zwarte mensen moeten ondergaan", zegt Afriyie.

Geheime locatie

De plannen zijn zaterdag bedacht door zo'n tachtig activisten op een bijeenkomst in de Willem II-toonzaal in de Noord-Brabantse hoofdstad Den Bosch. De locatie was met opzet geheim gehouden. Begin november werd een vergadering van KOZP in Den Haag verstoord door tientallen aanhangers van Zwarte Piet. Die pleegden vernielingen en wilden met vuurwerk het pand binnendringen.

In Nederland woedt de zwartepietendiscussie volop, in ons land leeft het debat veel minder. Toen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet een onaangekondigd protest deed bij de aankomst van de Sint bij de luchthaven in Deurne vorig jaar, kreeg ze prompt een GAS-boete.