Voorstel Johnson voor schrappen backstop valt op koude steen bij EU, Downing Street dreigt met no-deal kv lh

20 augustus 2019

13u06

Bron: Belga 4 De Britse premier Boris Johnson heeft in een brief aan Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk nogmaals uitgehaald naar de noodoplossing voor de Ierse grenskwestie, die met zijn voorganger was onderhandeld. Hij vroeg andermaal om de zogenaamde Ierse backstop te schrappen. Die noodoplossing is volgens Johnson "ondemocratisch" en "in strijd met de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk". Maar de brief valt op een koude steen in de EU. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk haalt op Twitter uit. Johnson wil echter bij zijn plan blijven, zo laat Downing Street deze namiddag weten.

"Ik stel voor om de backstop te vervangen door het engagement om voor het einde van de overgangsperiode dergelijke regelingen zo verregaand als mogelijk in te voeren", schreef Johnson. Hij verzond de brief minder dan 48 uur voor zijn gepland onderhoud woensdag in Berlijn met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Brit zal tijdens die ontmoeting waarschijnlijk lobbyen voor een heronderhandeling van het terugtrekkingsakkoord.

De backstop stipuleert dat het volledige Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft indien er geen betere oplossing wordt gevonden om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland te vermijden. Johnson vreest echter dat die vangnetoplossing zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.



De Britse premier heeft in het verleden al verschillende keren gezworen dat Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaat, of dat nu mét of zonder deal is. In zijn brief van gisteren sloeg hij echter een andere toon aan. "U hebt mijn persoonlijke toezegging dat deze regering zich energiek en vastberaden zal inzetten om tot een overeenkomst te komen", dixit Johnson.

“Verzekering om harde grens te vermijden”

De Europese leiders blijven er intussen bij dat de backstop absoluut nodig is. Dat herhaalde president Donald Tusk op Twitter nog eens. “De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tenzij en tot wanneer er een alternatief is gevonden.” De Pool haalt daarbij ook hard uit naar Johnson en zijn regering. “Wie zich tegen de backstop verzet en geen realistische alternatieven voorstelt, steunt in feite een nieuwe harde grens. Zelfs als ze dat niet toegeven”, zegt Tusk.

De brief bevat geen legale, operationele oplossing om de terugkeer van een harde grens op het Ierse eiland te vermijden Natasha Bertaud, woordvoerster Europese Commissie

Ook de Europese Commissie reageerde kort op Johnsons schrijven. “We nemen akte van de brief en delen de reactie van president Tusk”, zei woordvoerster Natasha Bertaud. “De Commissie verwelkomt het engagement van Groot-Brittannië voor een ordelijke exit, maar de brief bevat geen legale, operationele oplossing om de terugkeer van een harde grens op het Ierse eiland te vermijden. Hij preciseert niet wat de alternatieven zouden kunnen zijn, en in feite erkent hij dat er geen garantie is dat dergelijke alternatieven operationeel zouden zijn tegen het einde van de overgangsperiode.” De Commissie blijft wel bereid om “constructief samen te werken binnen het mandaat”, herhaalde Bertaud. “We blijven beschikbaar als het Verenigd Koninkrijk wil praten.”

“Geen zicht op deal”

De Britse premier blijft bij zijn plan om de brexit-deal te heropenen en de Ierse backstop te vervangen. “Tenzij de terugtrekkingsovereenkomst heropend wordt en de backstop wordt afgeschaft, is er geen zicht op een deal. Het is al drie keer verworpen door het parlement en is simpelweg niet levensvatbaar als een oplossing”, klinkt het in een verklaring van Downing Street 10. “We zijn bereid om in vertrouwen over een alternatief voor de backstop te onderhandelen”, aldus Downing Street nog. Hiermee lijkt een nieuwe patstelling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in de maak.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. Donald Tusk(@ eucopresident) link