Voorspelde schrijver in 1981 al uitbraak coronavirus? Waarom er niets aan is van bizarre complottheorie op Twitter KVDS MVDB

25 februari 2020

17u26

Bron: Twitter, Full Fact, Snopes 20 Heeft de Amerikaanse thrillerschrijver Dean Koontz in 1981 al de uitbraak van het coronavirus voorspeld in een boek? De vraag is een van de gespreksonderwerpen bij uitstek op sociale media, nadat enkele aandachtige lezers griezelige gelijkenissen ontdekten tussen het verhaal en de realiteit vandaag. De complottheorieën – waar voor alle duidelijkheid geen enkel zinnig bewijs voor is – lieten niet lang op zich wachten.

Het is de sciencefictionthriller ‘The Eyes of Darkness’ die de commotie veroorzaakt. Daarin gaat het over een (fictief) biologisch wapen dat naar de naam Wuhan-400 luistert. Het werd zogezegd ontwikkeld door China om mensen te doden, maar maakt een kind per ongeluk helderziend.

Genetische laboratoria

“Ze noemen het Wuhan-400 omdat het ontwikkeld werd in genetische laboratoria net buiten de stad Wuhan en omdat het de 400ste levensvatbare stam was van een micro-organisme dat door de onderzoekers gecreëerd werd”, staat er te lezen in de thriller. Evenals dat het organisme zich wereldwijd zou kunnen verspreiden en overal paniek zou kunnen veroorzaken.





Meteen staken complottheorieën de kop op. “Dit is meer dan griezelig”, klonk het in de reacties. “Een thriller uit 1981 voorspelde de nachtmerrie van het coronavirus en verwees naar laboratoria voor biologische wapens in het Chinese Wuhan.” Iemand anders noemt het “geen toeval”. “Het coronavirus is een wapen. Na het verspreiden ervan zullen mensen veel geld verdienen met het genezen ervan.” Niets van aan, zo blijkt bij een grondige vergelijking.

Zo is het fictieve Wuhan-400 volgens het boek 100 procent dodelijk en sterven slachtoffers binnen de 24 uur. Corvid-19 heeft maar een sterftecijfer van ongeveer 2 procent en een incubatietijd van 2 tot 14 dagen. Wuhan-400 kan alleen mensen besmetten: “geen enkel ander levend wezen kan het dragen”. Van Corvid-19 wordt echter aangenomen dat het op de mens is overgedragen door vleermuizen, mogelijks via een derde dier. Daarbij komt nog dat Wuhan-400 de hersenstam van de slachtoffers aantast “als een zuur”, terwijl Corvid-19 een ziekte aan de luchtwegen is.

Link

Er is inderdaad een link met de Chinese stad Wuhan, maar waar het coronavirus vermoedelijk ín de stad uitbrak op een markt, komt Wuhan-400 uit laboratoria búíten de stad.

Op sociale media wordt naar het Wuhan Instituut van Virologie gewezen, dat de dodelijkste virussen bestudeert en op een dertigtal kilometer ligt van waar het coronavirus vermoedelijk uitbrak. Er is echter geen enkel bewijs dat Corvid-19 artificieel werd gecreëerd.

De schrijver zelf heeft nog niet gereageerd op de commotie.

LEES OOK: Breekt coronavirus straks bij ons uit? En zal het vanzelf weer verdwijnen? Experts geven uitleg

LEES OOK: Reis annuleren wegens coronavirus? Geen terugbetaling. Alle vragen over de impact van het virus op uw vakantieplannen

BEKIJK OOK: