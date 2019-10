Voorpagina's Australische kranten zijn zwart doorstreept uit protest mvdb

21 oktober 2019

08u41

Bron: DPA - VRT 0 Australische kranten geven vandaag gezamenlijk uiting aan hun protest tegen de toenemende inperking van de persvrijheid. De voorpagina’s van de belangrijkste dagbladen verschenen met een voorpagina waarin alle woorden met zwart doorstreept zijn.

De redacties willen zo een strengere wetgeving aan de kaak stellen die journalisten de toegang ontzegt tot gevoelige overheidsinformatie. Door de wet wordt het de pers moeilijker gemaakt te werken.

De redactie van de openbare omroep ABC kreeg dit jaar speurders over de vloer. Ook een huiszoeking bij een politiek journalist van News Corp. in zijn woning in hoofdstad Canberra zorgde voor verontwaardiging. ABC en de journalist gebruikten informatie die ze in handen hadden gekregen van klokkenluiders.