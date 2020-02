Voormalige stafchef Witte Huis haalt uit naar Trump TT

13 februari 2020

21u27

Bron: Belga 0 John Kelly , tot januari 2019 stafchef van het Witte Huis, heeft in een gesprek met studenten aan de Drew-universiteit in New Jersey uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump, zo heeft het magazine The Atlantic gemeld. Hij somde een lange lijst op van punten waarover hij het oneens was met het Republikeinse staatshoofd en uitte kritiek op sommige van zijn beslissingen en uitspraken.

De stafchef van het Witte Huis is een sleutelfiguur voor het Amerikaanse presidentschap. Als echte rechterhand van het staatshoofd coördineert hij de facto dikwijls het reilen en zeilen van de regering.

Zo steunde Kelly luitenant-kolonel Alexander Vindman die vrijdag is ontslagen uit de Nationale Veiligheidsraad omdat hij had getuigd in het impeachmentonderzoek van het Huis van Afgevaardigden. Met name heeft hij verteld te hebben gehoord hoe Trump in een telefoontje met zijn Oekraïnse collega Volodimir Zelenski het hervatten van militaire steun aan Kiev afhankelijk maakte van een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter, wat de kern was van een van beide artikels van impeachment.

Vindman "heeft exact gedaan wat wij hen (medewekers) leren te doen tijdens hun hele carrière. We leren medewerkers om illegale bevelen niet op te volgen. Als een leidinggevende zo'n bevel geeft, moet hij daarop worden aangesproken", aldus Kelly.

“Ik was het meerdere keren met de president oneens”

Omtrent de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die Trump drie keer heeft ontmoet, zei de ex-stafchef dat die "nooit zijn kernwapens zal opgeven". "De president heeft geprobeerd (...) Maar dat heeft niet gepakt. Ik ben van nature een optimist, maar ik ben ook een realist. Ik heb nooit gedacht dat Kim iets anders deed dan met onze voeten te spelen, en hij heeft dit op een zeer efficiënte manier gedaan."

Aangaande de in de VS aankomende migranten zei Kelly dat het "in overgrote meerderheid goede mensen zijn (...) Het zijn niet allemaal verkrachters en moordenaars. Het is niet correct ze zo te bestempelen. Ik was het meerdere keren met de president oneens."

Voor Kelly in juli 2017 de belangrijkste adviseur van Trump werd, bekleedde de generaal van de mariniers op rust tijdens het eerste halfjaar van zijn presidentschap de post van minister van Binnenlandse Veiligheid.

“Stafchef zijn was niets voor hem”

Trump reageerde op de uitlatingen met een serie rancuneuze tweets. "Stafchef zijn was gewoon geen job voor hem", aldus het staatshoofd. "Zoals zoveel anderen die niet meer in het Witte Huis werken, mist hij de acties en kan hij gewoon zijn mond niet houden, waar hij militair en wettelijk nochtans verplicht toe is."

De president deelde ook een persoonlijke prik uit aan Kelly die hij kort voor zijn vertrek een "formidabele gast" had genoemd. "Zijn wonderbaarlijke vrouw, Karen, voor wie ik veel respect heb, heeft me op een dag apart genomen en me gezegd: ‘John heeft veel respect voor u. Wanneer wij hier niet meer zijn, zal hij nooit iets kwaads zeggen over u.’ Fout!”

