Voormalige stafchef van Maltese premier opnieuw ondervraagd over moord op journaliste ES

07 december 2019

20u01

Bron: Belga 0 De politie in Malta heeft de vroegere stafchef van de premier, Keith Schembri, vandaag opnieuw ondervraagd in verband met de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Dat berichten lokale media. Enkele dagen geleden verklaarde een verdachte voor de moord nog dat hij doorlopend op de hoogte was gehouden door de stafchef.

Keith Schembri werd vandaag door de politie ondervraagd, ditmaal over de verklaringen van Melvin Theuma. Hij zou de man, die naar eigen zeggen fungeerde als tussenpersoon bij de moord, een overheidsjob hebben aangeboden. Theuma ging niet op de jobaanbieding in, maar kreeg wel maandelijks een loon uitbetaald, klonk het eerder deze week. Dat stopte toen de regering van premier Joseph Muscat werd herverkozen in juni 2017.

Theuma wees zakenman Yorgen Fenech aan als opdrachtgever van de moord op de journaliste, maar Fenech wees op zijn beurt naar de stafchef. Schembri ontkent. Hij werd twee weken geleden al eens opgepakt, maar weer vrijgelaten zonder dat hem iets ten laste is gelegd. De man nam intussen ontslag.

Caruana Galizia was een onderzoeksjournaliste die corruptie bij de regering had blootgelegd.