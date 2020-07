Voormalige speciale aanklager Mueller zal worden opgeroepen om te getuigen voor de Senaat KVE

12 juli 2020

21u16

Bron: Belga 0 De voormalige speciale aanklager Robert Mueller, die tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 mogelijke banden tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump onderzocht, zal worden opgeroepen om voor een senaatscommissie te verschijnen. Dat heeft de Republikeinse senaatsvoorzitter zondag verklaard.

Democratische leden van de Justitiecommissie van de Senaat, voorgezeten door Lindsey Graham, hadden herhaaldelijk gevraagd om de voormalige directeur van de FBI te kunnen horen. Kort na de publicatie van het Mueller-rapport, half april 2019, had Lindsey Graham niettemin aangegeven dat hij hem niet wilde oproepen. "De zaak is afgehandeld", zei hij begin mei. Maar zondag keerde hij op zijn beslissing terug, de dag nadat de Washington Post een column van Robert Mueller publiceerde.

Beschuldigd van vooringenomenheid

De voormalige speciale aanklager reageerde op de annulering door Donald Trump van de gevangenisstraf van Roger Stone, een vriend van de Amerikaanse president die was veroordeeld voor misdrijven in verband met het Russische onderzoek. Robert Mueller verdedigde de integriteit van zijn onderzoek. Hij werd regelmatig beschuldigd van vooringenomenheid door Donald Trump en zijn aanhangers. Hij wees er ook op dat Roger Stone "een verdachte bleef, terecht veroordeeld".

"Blijkbaar wil en kan Mueller zijn onderzoek in de Washington Post verdedigen", zei Lindsey Graham, een fervent aanhanger van Donald Trump, in een verklaring. Eraan herinnerend dat de democratische leden van de gerechtelijke commissie in het verleden hadden gevraagd om Robert Mueller te horen, gaf de voorzitter van de commissie aan dat "dit verzoek (zou worden ingewilligd)". In juli 2019 was Robert Mueller al gehoord door de gerechtelijke commissie van het Congres, die hem moest dagvaarden omdat hij niet wilde worden gehoord. Tijdens deze hoorzitting was hij heel voorzichtig met wat hij zei.

Geen collusie

Het Mueller-rapport onthulde geen collusie tussen het campagneteam van Trump en Russische tussenpersonen. Hij toonde echter wel aan dat familieleden van Donald Trump talloze contacten hadden gehad met Russische tussenpersonen en dat Rusland tussenbeide was gekomen in de presidentiële campagne van 2016, met de bedoeling de Republikeinse kandidaat te bevoordelen. Meer dan 30 mensen zijn beschuldigd van feiten die verband houden met het onderzoek.