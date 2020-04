Voormalige soldaat krijgt 23 jaar cel voor moord op onderzoeksjournalist en zijn verloofde in Slovakije SVM

06 april 2020

17u22

Bron: Belga 1 Een Slovaakse rechtbank heeft de voormalige soldaat Miroslav Marcek tot een celstraf van 23 jaar veroordeeld voor de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Het paar werd op 21 februari 2018 doodgeschoten in hun woning in het dorp Vleka Maca.

De 27-jarige Kuciak was bezig met een onderzoek naar de banden tussen politici, zakenlui en de georganiseerde misdaad. De moord leidde tot nationale protesten tegen corruptie en uiteindelijk zelfs tot de val van de toenmalige regering van premier Robert Fico. Ook de nationale politiebaas moest opstappen.

De 37-jarige Marcek was niet aanwezig op de rechtbank, maar gaf de feiten tijdens een zitting in januari wel toe. "Het was koelbloedig en kwaadwillig. De slachtoffers hadden niet de kans zich te verdedigen", zei rechter Ruzena Szabova . "Zijn bekentenis was een verzachtende omstandigheid." Openbaar aanklager Juraj Novocky had 25 jaar cel gevraagd en ging in beroep tegen de straf.

Zakenman Marian Kocner, die het voorwerp was van Kiciaks onderzoek, staat samen met twee anderen terecht in afzonderlijke rechtszaken. Hij wordt ervan beschuldigd de opdrachtgever van de moord te zijn, maar pleit onschuldig.