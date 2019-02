Voormalige secretaris van Mao overleden FVI

16 februari 2019

13u28

Li Rui, een voormalige persoonlijke secretaris van Mao Zedong, is zaterdag in Peking overleden op 101-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Li gold als een criticus voor de huidige Chinese Communistische Partij.

Li werd secretaris van Mao halfweg jaren vijftig. Hij klom op tot in de Chinese regering, waarin hij actief was rond industriële ontwikkeling in het toen nog voornamelijk rurale China. Maar hij liet zich ook kritisch uit over de "Grote Sprong Voorwaarts", het plan van Mao om China snel te industrialiseren.

De partij verdreef hem uiteindelijk tijdens de Culturele Revolutie en sloot hem gedurende acht jaar op. Pas in 1979, na de dood van Mao, viel Li weer in de gratie en kreeg hij een strategische plaats binnen de partij, als verantwoordelijke voor de rekrutering van nieuwe kaderleden. Dat duurde tot 1984, toen hij opnieuw de laan werd uitgestuurd.

In 2007 riep Li de Communistische Partij op om zich om te vormen tot een socialistische partij naar Europees voorbeeld. Hij verzette zich ook tegen de grondwetsherziening om president Xi Jinping langer aan de macht te houden.