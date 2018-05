Voormalige Russische spion Sergei Skripal ontslagen uit ziekenhuis KVDS

18 mei 2018

11u32

Bron: CNN, Sky 0 De voormalige Russische spion Sergei Skripal heeft het ziekenhuis in Groot-Brittannië mogen verlaten. Dat melden verscheidene internationale nieuwssites. Skripal werd begin maart samen met zijn dochter Yulia vergiftigd met zenuwgas in de stad Salisbury. Zijn dochter mocht al eerder naar huis.

Skripal en zijn dochter werden op 4 maart in elkaar gezakt gevonden op een bankje aan een winkelcentrum in Salisbury. Onderzoek wees uit dat ze vergiftigd werden met novichok, een chemisch wapen dat indertijd ontwikkeld werd in de Sovjetunie. De Britse overheid wees daarop meteen in de richting van Rusland als mogelijke dader, maar Moskou ontkent er iets mee te maken te hebben.