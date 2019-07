Voormalige rechterhand Erdogan keert AKP rug toe en wil eigen partij oprichten LH

08 juli 2019

16u20

Bron: Belga 0 Ali Babacan, één van de stichtende leden van de regeringspartij AKP van de Turkse president Tayyip Erdogan, heeft de partij verlaten om een nieuwe partij op te richten. Hij doet dat omdat hij vindt dat Turkije een volledig nieuwe toekomstvisie nodig heeft.

Babacan is een voormalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Economie. In een brief aan het volk, waarover de Turkse media maandag berichtten, zegt hij trots te zijn op de bijdragen die hij heeft geleverd toen hij in functie was. Maar, zo voegt hij toe, hij merkt dat er een kloof bestaat tussen zijn waarden en ideeën en die van de AKP. "Er is nood aan een volledig nieuwe toekomstvisie voor Turkije", aldus Babacan, die zegt zich verantwoordelijk te voelen om die te verwezenlijken.



Volgens welingelichte bronnen zou hij dit jaar nog een nieuwe partij willen oprichten, samen met voormalig president Abdullah Gul. Dat zou de steun voor Erdogan en de AKP nog verder kunnen doen afbrokkelen, nadat de partij de burgemeestersverkiezingen in Istanboel vorige maand opnieuw verloor. De AKP had geëist dat die verkiezingen opnieuw zouden plaatsvinden, maar kon ook de tweede keer de burgemeesterssjerp niet winnen. Analisten zeggen dat dit binnen de partij als rampzalig werd ervaren, en voor onrust heeft gezorgd.

