Voormalige rechter leidt regering van lopende zaken in Pakistan

28 mei 2018

In Pakistan is vandaag een gepensioneerde rechter aangeduid om de interimregering naar de verkiezingen van juli te leiden. Dat hebben premier Shahid Khaqan Abbasi en oppositieleider Khursheed Shah bekendgemaakt. De 68-jarige Nasir-ul Mulk is een voormalige rechter bij het hooggerechtshof.