Voormalige Peruviaanse president beschuldigd van meer dan 2.000 gedwongen sterilisaties

13 november 2018

08u51

Bron: dpa 0 De vroegere Peruviaanse president Alberto Fujimori en drie van zijn voormalige ministers van Volksgezondheid worden door het openbaar ministerie beschuldigd van 2.166 gedwongen sterilisaties. Dat meldt de vrouwenrechtenorganisatie Demus.

Fujimori, die nu al 10 jaar uitzit van zijn 25 jaar celstraf voor mensenrechtenschendingen, wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de sterilisaties die plaatsvonden tussen 1996 en 2000, de laatste vier jaar van zijn presidentschap.

Tijdens die periode werden 272.028 vrouwen en 22.004 mannen, voornamelijk arme Quechua uit het Andes-gebergte, gesteriliseerd in het kader van overheidsprogramma's voor gezinsplanning en reproductieve gezondheid.

Dode

Uit een onderzoek, dat bijna 14 jaar stil lag, blijkt dat er 2.166 sterilisaties hebben plaatsgevonden zonder de toestemming van de persoon in kwestie of zonder dat de persoon correct geïnformeerd was. Bovendien is er in sommige gevallen nalatigheid vastgesteld waardoor zeker een dode viel en er complicaties optraden bij verschillende vrouwen.

Ook de voormalige ministers van Volksgezondheid Marino Costa, Eduardo Yong en Alejandro Aguinaga, de voormalige dokter van Fujimori en andere functionarissen worden beschuldigd.

