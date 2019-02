Voormalige nummer drie van het Vaticaan schuldig bevonden aan kindermisbruik lva

26 februari 2019

02u01

Bron: ANP 0 Kardinaal George Pell (77), voormalig financieel adviseur van paus Franciscus, is in Australië schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige misdienaars. De 77-jarige kardinaal hoort woensdag zijn straf. Hij kan veroordeeld worden tot vijftig jaar cel.

Pell zou de jongens hebben misbruikt, toen hij als aartsbisschop diende in Melbourne. Een van de slachtoffers is in 2014 overleden. Op elk van de aanklachten staat een gevangenisstraf van tien jaar. De kardinaal, die in 2017 zijn functie neerlegde, heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend.

Het oordeel van de jury was al in december vorig jaar gevallen, maar op last van de rechtbank was de beslissing destijds niet openbaar gemaakt. Al sinds het begin is er een publicatieverbod ingesteld. Dit om het verloop van het proces en een tweede rechtszaak tegen Pell niet te beïnvloeden. Dat verbod werd dinsdagmorgen opgeheven.

De Australische kardinaal is de hoogste geestelijke ooit, tegen wie een aanklacht is ingediend wegens seksueel misbruik. Pell, die vanwege de beschuldigingen in december uit de Raad van Kardinalen was gezet, was een van de belangrijkste adviseurs van de paus.

De rechter zal woensdag de veroordeling uitspreken en ook zeer waarschijnlijk een gevangenisstraf opleggen. Pell is sinds de uitspraak in december op borgtocht vrij vanwege een knie-operatie. Zijn advocaat heeft aangegeven dat hij in hoger beroep gaat.