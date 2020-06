Voormalige Maltese minister zou 350.000 euro betaald hebben voor de moord op journaliste AW

01 juni 2020

23u35

Bron: ANP 0 De voormalige Maltese minister van Economische Zaken Chris Cardona werd door de tip van een tussenpersoon, gelinkt aan een betaling van 350.000 euro voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Dat is vandaag naar voren gekomen tijdens de rechtszaak.

Het geld zou volgens de tussenpersoon door Cardona zijn betaald, in het moordcomplot rond Galizia. Cardona heeft in de rechtbank alle aantijgingen ontkend, schrijft The Malta Times.



Galizia was een onderzoeksjournalist op Malta. Ze werd in oktober 2017 vermoord door een autobom. Politici en invloedrijke zakenmensen zijn als verdachte aangemerkt in het moordcomplot. Galizia deed onderzoek naar corruptie in het land. Een van de onderwerpen waar ze veel over schreef, was de invloed van de zakenwereld op de regering.



Het brein achter de moord is waarschijnlijk zakenman Yorgen Fenech, hij staat daarvoor terecht. Galizia deed veel onderzoek naar hem. Onder meer de voormalige premier Joseph Muscat is opgestapt vanwege de aanslag. Hij zou het onderzoek hebben verstoord.

