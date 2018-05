Voormalige Maleisische vicepremier Anwar Ibrahim vrijgelaten na koninklijk pardon jv

16 mei 2018

07u28

Bron: dpa 0 De Maleisische politicus Anwar Ibrahim, die sinds februari 2015 in de cel zit op beschuldiging van sodomie, is vandaag vrijgelaten uit het ziekenhuis in Kuala Lumpur. Hij kreeg een koninklijk pardon en moet niet terug naar de gevangenis.

Anwars vrijlating luidt zijn terugkeer in naar de politiek. Zijn politieke coalitie, waar ook Anwars gewezen concurrent Mahathir Mohamad deel van uitmaakt, boekte vorige week een verrassende verkiezingsoverwinning. Mahathir Mohmad werd donderdag al ingezworen als nieuwe premier.

Anwar zwaaide naar journalisten en aanhangers toen hij het ziekenhuis verliet. Hij gaf geen commentaar. Hij verbleef in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn schouder.

"Hij verkeert in goede gezondheid", zei Anwars advocaat Shankaran Nair. Hij herhaalde dat de gevangenisstraf "onjuist" was en dat het koninklijk pardon daarom werd goedgekeurd. Sowieso zou Anwar al op 8 juni vrijgelaten worden, maar dat is nu dus vervroegd.

Anwar was in de jaren negentig vicepremier onder Mahathir. Toen Anwar zijn macht wou vergroten, stopte Mahathir hem in de cel op grond van politieke gemotiveerde beschuldigingen van sodomie.

In 1999 moest hij naar de gevangenis en in 2004 werd hij vrijgelaten. In de gevangenis werd hij herhaaldelijk geslagen, zodat zijn schouder blijvende schade opliep. In 2015 moest Anwar weer de cel in, opnieuw voor vermeende sodomie.

Mahathir en Anwar sloten eerder dit jaar een bizar politiek bondgenootschap in een poging om premier Najib Razak van de macht te verdrijven. Anwars vrouw, Wan Azizah, is zaterdag benoemd tot nieuwe vicepremier. Deel van de overeenkomst is dat Mahathir binnen een jaar of twee opstapt en de weg vrijmaakt voor Anwar om premier te worden.

