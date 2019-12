Voormalige gouverneur VS onder vuur wegens gratie voor veroordeelde kinderverkrachter kv

20 december 2019

21u05

Bron: BBC, The Guardian 0 De voormalige gouverneur van Kentucky Matt Bevin kreeg recent tijdens een radio-interview de vraag hoe hij rechtvaardigde dat hij op de laatste dag van zijn ambtstermijn een verkrachter , die veroordeeld was tot 23 jaar cel, gratie verleende. Bevin baseerde zijn beslissing op het feit dat het maagdenvlies van het negenjarige slachtoffer nog intact was en dat er dus “geen enkel bewijs” was. De wetsdokter van Kentucky wijst er echter op dat die redenering geen steek houdt.

Bevin had de 41-jarige Micah Schoettle, die 23 jaar in de cel zat wegens verkrachting, incest, sodomie en andere seksuele misdrijven, gratie verleend nadat hij minder dan achttien maanden van zijn straf had uitgezeten. De ex-gouverneur was van mening dat er geen fysiek bewijs was voor het misbruik door Schoettle, omdat het maagdenvlies van het negenjarige meisje niet gescheurd was.

“Dit is misschien specifieker dan mensen zouden willen, maar geloof me, als je herhaaldelijk seksueel aangerand bent als kind door een volwassene, dan zullen daar zowel fysieke als medische gevolgen van zijn”, verdedigde de Republikein zich.



Tijdens het radio-interview noemde Bevin kinderverkrachters “uitschot” en als hij geloofde dat Schoettle deze misdrijven echt had begaan, “dan zou hij niet op vrije voeten zijn”, aldus de vader van negen kinderen. “De reden waarom er een beroepsprocedure bestaat, is om dingen recht te zetten die mogelijk onjuist zijn.”



Verkeerde redenering

Dr. George Nichols, die 20 jaar lang de leidinggevende wetsarts in Kentucky was, zegt dat de ex-gouverneur het echter helemaal bij het verkeerde eind heeft. “Verkrachting wordt niet bewezen door penetratie van het maagdenvlies. Hij kent niet alleen de wet niet. Volgens mijn bescheiden mening kent hij duidelijk geen geneeskunde en anatomie”, aldus Nichols.

Uit een studie die werd gepubliceerd in het medisch vakblad Reproductive Health blijkt dat “slechts 2,1 procent van de onderzochte slachtoffers van kindermisbruik zichtbare letsels aan het maagdenvlies hadden”.

Rob Sanders, de aanklager in de zaak Schoettle, beschuldigt de voormalige gouverneur van “onwetendheid”. De vraag of het slachtoffer enige vorm van letsels zou vertonen, was immers het onderwerp van een acht uur durende getuigenis tijdens het proces “dat Matt Bevin duidelijk nooit bekeken heeft”.

428 gedetineerden vrijgelaten

Bevin verloor in november de gouverneursverkiezingen van Democraat Andy Beshear, die tijdens Bevins termijn de openbare aanklager van Kentucky was. In de week na zijn nederlaag verleende Bevin gratie aan 428 gedetineerden: onder hen onder andere Schoettle, die zich nu ook niet moet laten registreren als seksueel delinquent, maar ook een man die veroordeeld was voor de aanranding van een vijftienjarige jongen en verscheidene veroordeelde moordenaars, waaronder iemand die een vrouw onthoofd had en haar lichaam verborgen had in een olieton.

Verscheidene parlementsleden in Kentucky vragen nu om een onafhankelijk onderzoek naar de reeks gratieverleningen door Bevin. Te meer omdat hij ook een moordenaar vrijsprak wiens familie meer dan 20.000 dollar had betaald voor Bevins herverkiezingscampagne.

“Slag in het gezicht”

De moeder van het slachtoffer van Schoettle, die anoniem wenst te blijven, zegt dat de gratieverlening “een slag in het gezicht” is. De vrouw probeert nu een contactverbod voor de ex-gedetineerde te verkrijgen en overweegt om uit Kentucky weg te trekken. “We waren net op het punt dat we ons veilig genoeg voelen om het huis te verlaten. Nu hij ermee wegkomt, wie zegt dat hij dat niet ook een ander kind zal aandoen?”