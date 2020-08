Voormalige FBI-advocaat pleit schuldig voor vervalsing van document in Ruslandonderzoek kv

14 augustus 2020

20u45

Bron: Reuters, AP 0 Een voormalige advocaat van de Amerikaanse FBI zal schuldig pleiten voor schriftvervalsing in het kader van een onderzoek naar mogelijke contacten tussen de Trump-campagne en Rusland in 2016. Dat maakte de advocaat van de man vandaag bekend.

De voormalige FBI-advocaat, Kevin Clinesmith, geeft toe dat hij een mail van de CIA heeft gewijzigd die werd gebruikt om toestemming van de rechter te krijgen voor het afluisteren van Carter Page, een voormalige adviseur van de Trump-campagne, in 2017.

Uit gerechtsdocumenten die vandaag werden ingediend bij een rechtbank in Washington, DC, blijkt dat Clinesmith een e-mail had gewijzigd van een ander, niet nader bepaald overheidsagentschap. De wijziging hield in dat een bepaald individu - vermoedelijk Page - “geen bron was”, hoewel dat niet in de e-mail van het andere agentschap - vermoedelijk de CIA - stond.



“Kevin betreurt dat hij de e-mail veranderd heeft”, reageert zijn advocaat Justin Shur. “Het was nooit zijn bedoeling om het hof of zijn collega’s te misleiden, aangezien hij ervan overtuigd was dat de informatie die hij overbracht correct was. Maar Kevin ziet in dat hij fout gehandeld heeft en neemt zijn verantwoordelijkheid op.

Durham-onderzoek

Gisteren kondigde Amerikaans minister van Justitie William Barr al aan dat er vandaag een “verdere ontwikkeling” zou zijn in het onderzoek van John Durham, de openbaar aanklager die door Barr werd aangesteld om zich te buigen over de oorsprong van het FBI-onderzoek naar de contacten tussen de Trump-campagne en Rusland in 2016.

Met het werk van Durham hopen Trump en zijn getrouwen aan het licht te brengen dat het FBI-onderzoek destijds onterecht werd ingesteld, in de hoop zijn kansen op herverkiezing in november een boost te geven.

Nadat het nieuws over Clinesmith vandaag naar buiten kwam, suggereerde president Trump tijdens een persconferentie dat er nog meer zulke zaken zullen volgen. “Dat is nog maar het begin, denk ik, want wat er gebeurd is, mag nooit meer opnieuw gebeuren”, aldus Trump, die Clinesmith een “corrupte FBI-advocaat” noemde. “Het is een feit dat ze mijn campagne bespioneerden en betrapt werden. Je zal er nog meer over horen”, zei de president.