Voormalige FARC-rebellen nemen plaats in Colombiaans parlement TT

21 juli 2018

07u45

Bron: Belga 0 In Colombia heeft het nieuwe parlement zijn inaugurele zitting gehouden. Voor het eerst is ook de voormalige guerrillabeweging FARC afgevaardigd in de volksvergadering. Uittredend president Juan Manuel Santos, die in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede won met zijn vredesakkoord met de FARC-rebellen, verwelkomde de historische gebeurtenis.

De FARC, die nu onder dezelfde naam voortgaat als een extreemlinkse politieke partij, haalde bij de parlementsverkiezingen in maart minder dan 1 procent van de stemmen. Het vredesakkoord uit 2016 garandeert haar echter tien zetels in het Congres: vijf in de Kamer van Afgevaardigden en vijf in de Senaat.

"Velen zullen hier niet graag FARC-leden zien", stak Santos val wal tijdens de openingszitting van het parlement, "maar het vult mij met plezier". "Strijders die de staat en zijn instituten voor een halve eeuw met wapens bevochten, onderwerpen zich nu aan de Colombiaanse grondwet en regels. Van nu af aan zullen woorden hun enige wapens zijn."

"Correcties"

Toch bestaat in Colombia de vrees dat het internationaal bejubelde verdrag met de FARC, dat in Colombia zelf heel omstreden is, op instorten staat door het aanstaande presidentschap van de rechtse Ivan Duque, die op 7 augustus de eed af legt. Een van zijn voornaamste campagnepunten was de wijziging van het vredesakkoord. Tijdens zijn overwinningstoespraak in juni kondigde hij meteen "correcties" aan de overeenkomst aan.

Het vredesakkoord leidde tot het demobiliseren van 7.000 FARC-strijders. In totaal vielen in het 52 jaar durende conflict met de guerrillabeweging naar schatting 220.000 doden. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

Santos riep Duque op om het verdrag te respecteren. Hij waarschuwde zijn opvolger dat aanpassingen de overeenkomst "in stukken zullen scheuren".