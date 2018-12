Voormalige eigenares van geboortehuis Hitler wil meer geld voor gedwongen verkoop KVDS

27 december 2018

14u07

Bron: ANP 0 De voormalige eigenares van het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn - een stadje in Oostenrijk, vlakbij de grens met Duitsland - eist meer geld van de staat nadat ze onteigend werd. Sinds januari vorig jaar is Oostenrijk eigenaar van het 17de-eeuwse pand.

Volgens Duitse media heeft Wenen tot nu toe 310.000 euro betaald voor het gebouw. De advocaat van de vroegere eigenares - Gerlinde Pommer - zegt echter dat zijn cliënt 1,5 miljoen euro wil. Eerder is door een expert de waarde van het huis geschat op 810.000 tot 1,5 miljoen euro.

Bedevaartsoord

Het geboortehuis van de Führer werd al sinds 1972 door de staat gehuurd. In het verleden werd de woning onder meer gebruikt als opvangcentrum voor gehandicapten, één van de vele bevolkingsgroepen die door het naziregime werden geviseerd.





Oostenrijk kocht het pand omdat het wil voorkomen dat het uitgroeit tot een bedevaartsoord van rechts-extremisten. Er waren eerder plannen om het helemaal te slopen, maar het lijkt er nu op dat het drastisch zal worden verbouwd en een nieuwe bestemming zal krijgen.





Adolf Hitler werd op 20 april 1889 geboren in het gebouw van drie verdiepingen aan de Salzburger Vorstadt 15. Twee jaar later verhuisde zijn familie naar Linz.