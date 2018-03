Voormalige Disney-actrice vervoegt persteam Witte Huis kv

28 maart 2018

17u01

Bron: CNN, Elle 1 Het Witte Huis heeft er een relatief bekende kop bij. Caroline Sunshine, een actrice die van 2010 tot 2013 meespeelde in de Disneyreeks ‘Shake it up’ en te zien was in enkele films, is aangenomen als persassistente.

Sunshines grote doorbraak kwam er in 2010 toen ze samen met Owen Wilson en Emma Stone meespeelde in de film Marmaduke. Haar laatste filmrol dateert van 2017, toen ze meespeelde in de tienerfilm Mommy, I didn’t do it. Als zangeres was ze ook te horen op de soundtrack van enkele Disney-films en van de reeks Shake it up.

De 22-jarige actrice is al enige tijd politiek geëngageerd. In het verleden liep ze stage op het kabinet van de Republikein Kevin McCarthy, bij het Nationale Republikeinse Comité en bij de Republikeinse partij van Californië. Via een stage in het Witte Huis wist ze uiteindelijk een betaalde positie te bemachtigen. Sunshine heeft meer dan 500.000 volgers op Twitter en 235.000 volgers op Instagram.

Ze is overigens niet de eerste tv-persoonlijkheid in de Trump-administratie. De president had in het verleden met The Apprentice zijn eigen realityshow. Omarosa Manigault Newman, die deelnam aan The Apprentice, werkte vorig jaar op de PR-afdeling van het Witte Huis en de president heeft zopas CNBC-presentator Lawrence Kudlow aangenomen als hoofd van de National Economic Council.

Sunshine is niet de enige politiek-geëngageerde Disney-actrice. Zaterdag nam Miley Cyrus, die bekend werd door haar hoofdrol in de Disneyreeks Hannah Montana, deel aan March for Our Lives in Washington. Ze was een van de duizenden betogers die opriep tot een strengere wapenwet.