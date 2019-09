Voormalige Congolese minister van Gezondheid verdacht van verduistering 4 miljoen dollar AW

15 september 2019

15u20

Bron: Belga 0 De Congolese ex-minister van Gezondheid Oly Ilunga, tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt over het gebruik van publieke middelen in de strijd tegen ebola, wordt verdacht van verduistering van 4,3 miljoen dollar (3,8 miljoen euro). Dat meldt één van zijn advocaten.

Het Congolese gerecht verhoorde Ilunga eind augustus in het onderzoek naar de aanwending van publieke middelen in de strijd tegen de ebola-epidemie. Ilunga, die in december 2016 werd benoemd, nam ontslag op 22 juli. Hij meende dat de Congolese president Félix Tshisekedi hem had laten vallen door hem niet langer de verantwoordelijkheid te geven voor de strijd tegen ebola.

De politie pakte de gewezen minister gisteren op en begeleidde hem naar het politiecommissariaat, waar hij opgesloten werd. Hij verschijnt op 16 september voor het Congolese parket-generaal bij het hof van Cassatie.

Ebola eiste sinds augustus 2018 al meer dan 2.000 mensenlevens in Congo. Meer dan 208.000 mensen zijn al gevaccineerd tegen de ziekte.