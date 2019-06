Voormalige chef Interpol geeft omkoping voor 1,9 miljoen euro toe jv

20 juni 2019

07u54

Bron: ANP/RTR 0 De voormalige Interpolchef Meng Hongwei heeft voor de rechtbank in China toegegeven dat hij zich heeft laten omkopen. Volgens Chinese staatsmedia erkende hij omgerekend bijna 1,9 miljoen euro te hebben aangenomen.

Meng is aangeklaagd voor corruptie en machtsmisbruik toen hij topfuncties bekleedde bij de kustwacht en het ministerie van Openbare Veiligheid, zeggen de autoriteiten. Hij verdween in september toen hij naar China was gereisd vanuit Frankrijk, waar Interpol is gevestigd. Later bleek dat hij in China was opgepakt op verdenking van corruptie. De Communistische Partij heeft Meng inmiddels geroyeerd.

China heeft onder president Xi Jinping op grote schaal de jacht geopend op corrupte functionarissen.

Meng hoort op een latere datum wat zijn straf is. Mengs vrouw, die samen met twee kinderen politiek asiel heeft in Frankrijk, spreekt van een politiek proces.