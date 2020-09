Voormalige campagneleider Trump in ziekenhuis na vermoedelijke wanhoopsdaad KVDS

28 september 2020

12u44 0 De voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump is opgenomen in het ziekenhuis na een vermoedelijke wanhoopsdaad. Dat meldt nieuwszender CNN. Brad Parscale (44) was een van de sleutelfiguren die Trump in 2016 in het zadel hielpen, maar hij viel afgelopen juni in ongenade na een desastreuze campagnerally in Tulsa, Oklahoma.

De politie van Fort Lauderdale in Florida zou zondag een oproep gekregen hebben van de vrouw van Parscale, die meldde dat haar man gewapend was en zich van het leven wilde beroven.

Vuurwapens

De vrouw stond de hulpdiensten op te wachten toen die bij het huis van het echtpaar arriveerden. “Ze waarschuwde dat haar man gewapend was, dat hij verscheidene vuurwapens in huis had en dat hij ermee dreigde om zichzelf iets aan te doen”, aldus een politiewoordvoerder.





De politie praatte op Parscale in en kon hem overtuigen om naar buiten te komen. Hij was niet gewond en werd in een ziekenhuis opgenomen.

Parscale wordt beschouwd als een van de architecten achter de verkiezing van Donald Trump. Hij was het brein achter de digitale campagne van de president en heeft de reputatie het niet zo nauw te nemen met de waarheid. De boodschap is belangrijker, zo klinkt het.

Trump roemde hem ooit als zijn digitale goeroe en hij zou ook de herverkiezingscampagne leiden als campagnemanager. Tot hij in juni uit de bocht ging tijdens een rally in Tulsa, Oklahoma. Het was de eerste verkiezingsrally met publiek sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus en nog geen derde van de zaal liep vol. Een podium buiten werd zelfs in allerijl afgebroken.

Degradatie

Parscale werd ontslagen als campagnemanager, maar behield wel een leidinggevende functie in het campagneteam. Desondanks werd hij nog maar zelden gezien op het hoofdkwartier. De dag van zijn degradatie maakte hij zijn bureau leeg en vertrok hij. Tien dagen geleden zou hij daar wel nog gezien zijn volgens een bron van CNN.

Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be

Lees ook: Trukendoos staat klaar om Trump te laten zegevieren (+)