Voormalige callgirl uit hét politieke seksschandaal van Engeland overleden

Bron: AD.nl 0 AFP Christine Keeler op een foto uit de jaren zestig. Voormalig callgirl en fotomodel Christine Keeler (75) is overleden. Ze was in de jaren zestig de spil in de Profumo-affaire, een seksschandaal rond haar gelijktijdige romance met de Britse minister van Defensie en een Russische spion.

Keeler overleed gisteravond in een ziekenhuis in Farnborough, ten zuidwesten van Londen. "Mijn moeder blies haar laatste adem uit om 23.30 uur (00.30 uur Belgische tijd)", zo verklaarde haar zoon (46) tegenover de krant The Guardian.

Keeler was al enkele maanden ziek. Ze leed volgens haar zoon aan de chronische longziekte COPD.