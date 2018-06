Voormalige Amerikaanse inlichtingenofficier verdacht van spionage voor China IB

05 juni 2018

06u12

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten is een voormalige officier van de militaire inlichtingendienst DIA aangehouden op verdenking van het verkopen van geheime informatie aan China. Dat meldde het ministerie van Justitie vandaag.

De 58-jarige Ron Rockwell Hansen werkte van 2000 tot 2006 voor het DIA als legerofficier en ging daarna als burger aan de slag bij het agentschap. Hij spreekt vlot Mandarijns en Russisch en kreeg onder meer een post in Peking. Afgelopen zaterdag werd hij opgepakt toen hij op weg was naar de luchthaven van Seattle, waar hij op een vliegtuig naar China zou stappen. Hij had op dat moment geheime informatie op zak.

Hansen wordt ervan verdacht tussen 2013 en 2017 meerdere malen militaire en geheime informatie en Amerikaanse technologie te hebben verkocht aan China. Hij zou daarvoor minstens 800.000 dollar hebben gekregen. Onderzoekers kwamen hem op het spoor omdat hij na zijn vertrek bij het DIA meerdere keren had geprobeerd om opnieuw toegang te krijgen tot geheime informatie. In totaal zijn er vijftien aanklachten geformuleerd tegen de vijftiger.