Voormalige advocaat van Trump nam in het geheim gesprek met president op over betaling ex- Playboymodel IVI

20 juli 2018

18u54

Bron: The New York Times, CNN 1 Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, heeft zonder medeweten van de president een conversatie opgenomen over de betaling van een ex-Playboymodel, die beweert een affaire te hebben gehad met Trump . Dat schrijft The New York Times. De opname dateert van twee maanden voor de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten en is ontdekt na een huiszoeking bij Cohen door de FBI.

De FBI heeft de opname meegenomen in het kader van een onderzoek naar Cohen. Justitie onderzoekt de betrokkenheid van de man in betalingen aan vrouwen om verhalen over Donald Trump uit het nieuws te houden tijdens de verkiezingscampagne in 2016. De openbaar aanklager wil weten of Cohen wetten heeft geschonden in verband met campagnefinanciën. De opgenomen conversatie in kwestie is dus een belangrijk element in het onderzoek tegen Cohen.

Affaire

In het gesprek hebben Cohen en Trump het over de betaling aan ex- Playboymodel Karen McDougal. McDougal beweert dat ze in 2006 een affaire heeft gehad met Trump, vlak nadat diens vrouw Melania bevallen was van hun zoon Barron. Het model verkocht haar verhaal in 2016 aan The National Enquirer voor 150.000 dollar, maar het Amerikaanse blad heeft het verhaal nooit naar buiten gebracht. David Pecker, de voorzitter van het bedrijf achter de Enquirer is een vriend van Trump. Volgens McDougal zit Cohen achter die betaling. Het verhaal is enkele dagen voor de verkiezingsdag uitgebracht door The Wall Street Journal. De toenmalige woordvoerster van Trump, Hope Hicks, ontkende toen de betaling en de affaire.

"Niets fout gedaan"

Volgens Trumps huidige advocaat, Rudolph Giuliani, heeft de president inderdaad de betaling besproken met Cohen. Maar uiteindelijk zou er toch geen geld op tafel zijn gelegd, aldus Giuliani. Nog volgens de advocaat toont de geheime opname - die twee minuten zou duren - alleen maar aan dat de president niets fout heeft gedaan.

Bovendien zou Trump aangedrongen hebben bij Cohen om eventuele betalingen aan vrouwen niet in cash te doen, maar een cheque uit te schrijven, "zodat het goed gedocumenteerd is", zo beweert Giuliani.

Michael Cohen is lange tijd heel loyaal geweest tegenover Trump, maar zou volgens The New York Times nu meer bereid zijn om mee te werken met het onderzoek.