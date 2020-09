Voormalig woordvoerster van Trump kreeg knipoog van Kim Jong-un: “Take one for the team”, reageerde Trump AW

03 september 2020

11u41

Bron: The Guardian, De Morgen 0 Sarah Sanders, die tot juni 2019 dienstdeed als de perschef of woordvoerder van Donald Trump, was er bij toen de Amerikaanse president en Kim Jong-un ‘verbroederden’ in 2018. Tijdens die ontmoeting zou ze zelfs een knipoog van het Noord-Koreaans staatshoofd hebben gekregen waarop enkele boerse opmerkingen van Trump volgden. Dat schrijft Britse krant The Guardian die de memoires van Sanders kon inkijken.

In Speaking for myself – het boek van Sanders dat dinsdag 8 september verschijnt - beschrijft Sarah Sanders (op een milde manier) hoe ze meer dan eens vrouwonvriendelijke opmerkingen moest incasseren. Van Trump, maar ook van diens voormalige adviseur John Kelly. Verder enkel lof voor haar president.



Maar hoezeer ze Trump ook verdedigt, tussen de regels van haar memoires zijn er heel wat passages die gaan over het seksistische gedrag van Trump en zijn entourage. Zo heeft ze het onder meer over een top in Singapore in juni 2018, een van de drie ontmoetingen tussen Trump en Kim. Op een gegeven moment merkt Sanders op dat Kim naar haar aan het staren is. “We maakten oogcontact, en hij knikte en leek naar mij te knipogen. Ik was met stomheid geslagen. Ik wendde meteen mijn blik af en ging verder met notities nemen”, zo schrijft ze.



Sanders is helemaal van haar melk: “Ik kon alleen maar denken: ‘Wat is er zonet gebeurd? Heeft Kim Jong-Un echt naar mij geknipoogd!?’”

“Take one for the team”

Achteraf, in de auto op weg naar de luchthaven, vertelt Sanders Trump en zijn stafchef John Kelly over het voorval. Trump merkt echter niet dat Sanders de knipoog niet leuk vindt. “Hij probeerde je te versieren!” weet hij met zijn plezier geen blijf.

De diepgelovige Sanders, die het in haar boek uitgebreid over haar geloof heeft, vraagt Trump om er niet mee te lachen. “Alstublieft meneer, stop!”

Maar Trump gaat door. “Wel Sarah, dat is geregeld. Jij gaat naar Noord-Korea en take one for the team! Je man en kinderen zullen je missen, maar je zal een held zijn voor je land!” Daarop barsten Kelly en Trump beiden in lachen uit, aldus Sanders.