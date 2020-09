Voormalig Witte Huis-medewerker: “Trump wist al in februari dat coronavirus grote uitbraak zou veroorzaken in VS” KVE

18 september 2020

06u28

Bron: Belga 6 Een voormalig Witte Huis-medewerker die betrokken was bij de corona-aanpak van de Amerikaanse regering heeft felle kritiek geuit op president Donald Trump. Volgens Olivia Troye, die adviseur was van vicepresident Mike Pence en zitting had in de coronavirus-taskforce die hij voorzit, wist Trump al in februari dat het longvirus een grote uitbraak zou veroorzaken in de Verenigde Staten.



"De president wilde dat niet horen omdat zijn grootste zorg was dat we in een verkiezingsjaar zitten", stelt Troye in een video die verspreid is door Republican Voters Against Trump, een initiatief van Republikeinse stemmers die willen voorkomen dat Trump een tweede termijn wint. Zelf was Troye twee jaar actief in het Witte Huis totdat ze opstapte in augustus.

"De retoriek van de president en zijn eigen aanvallen op mensen in zijn regering die het werk proberen te doen, evenals de verkondiging van valse verhalen en onjuiste informatie over het virus hebben van deze aanpak een mislukking gemaakt", zegt Troye, die in haar boodschap mensen opriep tijdens de komende presidentsverkiezingen op de Democratische kandidaat Joe Biden te stemmen.

“Ontevreden oud-werknemer”

Een woordvoerder van het Witte Huis sprak de kritiek van Troye donderdag tegen. "Haar beweringen zijn nergens op gebaseerd en zijn ronduit onnauwkeurig", zei Judd Deere, die toevoegde dat Troye geen rol van betekenis zou hebben gehad in de corona-taskforce die de regeringsaanpak van het longvirus coördineert. Vicepresident Pence wuifde de kritiek eveneens weg. In een reactie omschreef hij Troye donderdag als "een ontevreden oud-werknemer" die politieke spelletjes speelt in een verkiezingsjaar.