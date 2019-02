Voormalig vrouwelijk lid van Amerikaanse luchtmacht beschuldigd van spionage voor Iran AW KV

13 februari 2019

18u30

Een voormalig lid van de inlichtingendienst bij de Amerikaanse luchtmacht is beschuldigd van samenzwering en spionage. De Amerikaanse Monica Elfriede Witt (39) zou overgelopen zijn naar de Iraanse vijand waar ze geclassificeerde informatie en Amerikaanse defensiestrategieën deelde die haar voormalige collega's in levensgevaar brachten. De spion is nog op de vlucht.

In een buitengewoon gedetailleerde aanklacht, beschuldigen Amerikaanse aanklagers Monica Elfriede Witt van het doorsluizen van gevoelige informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst naar Iran. Volgens de beschuldiging lichtte de vrouw de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) – een paramilitaire groepering - in over een geheime missies en bezorgde ze hen de gegevens van talrijke leden van de Amerikaanse inlichtingendienst.



Waardevolle pion

Omdat ze een tiental jaar, van 1997 tot 2008, voor de inlichtingendienst van de luchtmacht werkte, was Monica een waardevolle pion voor Iran. Ze kon makkelijk de ware identiteit van leden van de Amerikaanse inlichtingendienst achterhalen. Op haar computer stonden dan ook talrijke ‘doelwitten’ met een bijhorend Facebookaccount. Verder was de spionne goed op de hoogte van belangrijke missies, kostbare informatie die ze volgens de aanklacht doorspeelde aan de IRG.

Spion voor het Midden-Oosten

Monica werkte eerst bij de Amerikaanse luchtmacht, daarna ging ze nog enkele jaren aan de slag als aannemer. Uiteindelijk bezorgde de vrouw in 2013 haar cv aan een lid van de Iraanse inlichtingendienst. Diezelfde maand nog verhuisde ze naar daar. Ambtenaren zorgden voor een huis, de nodige papieren en computerapparatuur waarmee ze aan de slag kon.

Witt werd aangeklaagd samen met vier Iraanse hackers, die volgens de Verenigde Staten werkten in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Wacht. De vier werden beschuldigd van cyberspionage. Met de hulp van sociale media werd data verzameld over acht Amerikaanse geheime agenten “die ooit hadden gewerkt of hadden gecommuniceerd” met de hoofdverdachte.