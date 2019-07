Voormalig VN-topman krijgt negen jaar cel voor seksueel misbruik in Nepal David van der Heeden

09 juli 2019

12u32 0 Oud VN-topman Peter Dalglish is, wegens het seksueel misbruik van twee Nepalese jongens, veroordeeld tot negen jaar cel. De 62-jarige Canadees, die zich tientallen jaren inzette voor een aantal hulporganisaties, werd vorig jaar opgepakt. Op het moment van zijn arrestatie had Dalglish de jongens (12 en 14) op zijn kamer.

Vorige maand werd Dalglish al schuldig bevonden door een Nepalese rechtbank. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, dat al in april 2017 van lokale onderzoekers meldingen over het misbruik ontving, maar niet wist dat het om Dalglish ging, sprak van een ‘groot succes’.



Drie maanden voor Dalglish’ aanhouding deed een aantal straatkinderen melding van misbruik door de Canadees. Na twee weken te zijn gevolgd, werd hij op 7 april gepakt in zijn bergvilla in de plaats Katike. Op dat moment waren er twee minderjarige jongens op zijn kamer aanwezig.

500.000 roepies

De magistraat van de regionale rechtbank van Kavre legde Dalglish vandaag twee afzonderlijke straffen op, - een van negen en een van zeven jaar - maar hij zit deze tegelijkertijd uit. Naast de celstraf moet hij beide jongens ter compensatie voor de verkrachting ook 500.000 roepies, zo'n 6500 euro, betalen.



Dalglish, die de aanklacht altijd heeft ontkend, was een van de oprichters van Street Kids International en werkte voor diverse hulpinstanties, waaronder voor de Verenigde Naties bij hulpmissies in Afghanistan en Liberia. Vooral straatkinderen hadden zijn aandacht.



De onderzoekers zeggen dat Dalglish, om tot het seksueel misbruik te komen, kinderen van arme gezinnen lokte met beloften over opleidingen, werk en uitstapjes. Volgens activisten is de veroordeling pas een eerste stap in de aanpak van misbruik in Nepal. Het is nog onduidelijk of Dalglish in beroep gaat tegen de uitspraak.