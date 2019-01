Voormalig vertrouweling Donald Trump opent boekje over schoonzoon president en hoe die wraak nam nadat hij zijn vader vervolgde in seksschandaal KVDS

16 januari 2019

11u43

Bron: The Guardian 0 Chris Christie – de man die in 2016 het transitieteam van Donald Trump leidde, maar halfweg in ongenade viel en op straat werd gezet – beschuldigt de schoonzoon van de president in een nieuw en explosief boek van “politieke huurmoord”. Jared Kushner zou hem buiten hebben gewerkt uit wraak omdat Christie zijn vader tien jaar geleden vervolgde in een seksschandaal.

Het boek van Chris Christie – Let Me Finish (Laat Me Uitspreken) – komt over twee weken uit, maar de Britse krant The Guardian kon het al inkijken. Het geeft een nieuwe en gedetailleerd beeld van wat er zich achter de schermen van het Witte Huis in Washington DC allemaal afspeelt.

Kop

De voormalige gouverneur van New Jersey vertelt onder meer over hoe hij kort na de overwinning van Trump al door diens rechterhand Steve Bannon bij zich werd geroepen en te horen kreeg dat hij ontslagen werd uit het transitieteam. En hoe Bannon hem bekende dat de opdracht eigenlijk van de schoonzoon van de president kwam. “Die jongen wil je kop al van sinds ik hier begon”, biechtte Bannon op.





Christie en Kushner – een adviseur van Trump – hadden dan ook een voorgeschiedenis. Volgens Christie was Kushner nog altijd razend over iets dat een decennium eerder was gebeurd met zijn vader Charles. Christie had in 2005, toen hij nog openbare aanklager was in New Jersey, de vader van Kushner vervolgd. De vastgoedtycoon werd beschuldigd van het manipuleren van een getuige en belastingontduiking en zat daarvoor meer dan een jaar in de gevangenis. (lees hieronder verder)

Alles was begonnen met een bittere familieruzie. Charles zou een prostituee ingehuurd hebben om zijn schoonbroer Bill Schulder te verleiden en hij zou beelden laten maken hebben van een sekspartij van de twee in een motel. Vervolgens stuurde hij de beelden naar zijn zus Esther. Met het plan wilde Charles Kushner de Schulders chanteren, zodat ze niets zouden zeggen over wat Bill te weten was gekomen over de frauduleuze activiteiten van Charles. Toen de zaak toch aan het licht kwam, pleitte Charles schuldig aan 18 tenlasteleggingen en vloog hij 14 maanden in de cel.

Rauwe gevoelens

Jared zou dat nooit te boven gekomen zijn volgens Christie. En dat zou meteen duidelijk geworden zijn toen Christie in de running was om voorzitter te worden van Trumps transitieteam. Kushner zou er in april 2016 bij Trump voor gepleit hebben om Christie de functie niet te geven, terwijl Christie gewoon in de kamer was. “Hij impliceerde dat ik opgepast en onethisch had gehandeld, maar haalde niet één feit aan om dat te staven”, staat er in het boek. “Er waren gewoon veel gevoelens, erg rauwe gevoelens die al een dozijn jaren aan het etteren waren.” (lees hieronder verder)

Kushner vertelde Trump dat het niet eerlijk was dat zijn vader zo lang in de cel had gezeten. Volgens hem waren de sekstape en de afpersing familieaangelegenheden en had het gerecht zich daar niet mee moeten moeien. Trump probeerde de twee nog te verzoenen door een etentje te plannen voor hen, waar hijzelf en Charles Kushner ook bij zouden zijn, maar Jared ging daar niet op in. Uiteindelijk kreeg Christie wel de job van president Trump.

Opmerkelijk: Christie valt op geen enkel moment Trump af en noemt hem “onverschrokken” en “een uniek communicator”. Enkele van de lichtere momenten in het boek gaan over de president en schetsen een beeld van hem dat sterk overeenkomt met wat al eerder over hem bekend was.

Coquilles

Zo beschrijft Christie zijn allereerste ontmoeting met Trump in 2002, tijdens een diner in de Trump Tower in New York. Trump bestelde daarbij het eten van Christie, zonder dat hij daar een zeg in had. Het werden coquilles (waar Christie allergisch voor is) en lam (iets wat Christie niet door zijn keel krijgt). Hij herinnert zich nog dat hij zich afvroeg of Trump hem voor “een van zijn meiden” hield. (lees hieronder verder)

Hij heeft het ook over een diner drie jaar later, toen Trump hem zei dat hij moest vermageren. “Je moet er beter uitzien om te kunnen winnen in de politiek”, klonk het. En zijn omvang kwam ook ter sprake tijdens de presidentiële campagne in 2016. Toen maande Trump hem aan om een langere das te dragen, “zodat hij er wat slanker uit zou zien”.

Enige punt van kritiek ten opzicht van Trump in het boek is dat hij “impulsief” is en zich omringt met “mensen die hij niet zou mogen vertrouwen”. Zoals Jared Kushner.