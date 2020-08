Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon opgepakt in grootschalige fraudezaak rond grensmuur met Mexico “Honderdduizenden dollars van geldschieters verduisterd” TT

20 augustus 2020

15u52

Bron: Reuters 32 Voormalig adviseur van president Donald Trump Steve Bannon is in de Verenigde Staten opgepakt. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Bannon zou betrokken zijn in een fraudezaak rond een crowdfundingcampagne om geld op te halen voor de bouw van de grensmuur tussen de VS en Mexico. Hij en drie anderen zouden grote sommen geld, dat naar de muur zou gaan, naar zichzelf hebben doorgesluisd. Bannon gold in het verleden als een van de belangrijkste adviseurs van president Donald Trump.

Ook drie andere verdachten zijn opgepakt, meldt de openbare aanklager van New York in een persmededeling. Bannon en co zouden volgens de aanklacht “honderdduizenden dollars” van “honderdduizenden donoren” hebben aangewend voor persoonlijk gewin, terwijl de donateurs het geld aan de campagne ‘We Build The Wall' hadden geschonken om zo de bouw van de grensmuur te ondersteunen. Met de online crowdfundingcampagne werd 25 miljoen dollar opgehaald (meer dan 21 miljoen euro) voor het project van president Donald Trump. Doel van de muur is om illegale immigranten uit Mexico en Zuid-Amerika tegen te houden.

Vooral Brian Kolfage, de oprichter en het publieke gezicht achter ‘We Build The Wall’, heeft volgens de aanklager geprofiteerd van de fraude. Al het gedoneerde geld zou volgens de campagne aan de grensmuur gespendeerd worden met de belofte dat Kolfage zijn werk onbezoldigd deed en er “geen cent” van zou opstrijken. Maar, nog steeds volgens de openbare aanklager: “De verdachten sluisden in het geheim honderdduizenden dollars door naar Kolfage, geld dat hij gebruikte om zijn exuberante levensstijl te financieren”. Kolfage zou zo meer dan 350.000 dollar voor persoonlijk gewin achterover gedrukt hebben.

Bannon op zijn beurt zou via een speciaal opgezette constructie meer dan een miljoen dollar aan campagnegeld van ‘We Build The Wall' naar een eigen organisatie doorgesluisd hebben, waarvan hij “honderdduizenden dollars” aan zichzelf uitkeerde. Nochtans had Bannon in het openbaar zelf verklaard: “We zijn een organisatie van vrijwilligers”.

Witwassen

Er zouden ook nepfacturen zijn opgesteld om de fraude te verhullen. De vier mannen worden verdacht van samenzwering om fraude te plegen en van samenzwering om geld wit te wassen. Op elk van die aanklachten staat een straf van 20 jaar cel. Bannon wordt later vandaag voorgeleid in New York. “Deze zaak zou een waarschuwend voorbeeld moeten zijn voor andere fraudeurs. Niemand staat boven de wet, zelfs niet als het gaat om een invalide oorlogsveteraan of een politiek strateeg die miljonair is”, zei een van de onderzoekers in een verklaring.

Steve Bannon was vanaf Donald Trumps aantreden in januari 2017 tot augustus van dat jaar een van Trumps belangrijkste adviseurs. Daarvoor was hij het gezicht achter Breitbart News, een conservatieve nieuwssite met banden met extreemrechts. Na zijn ontslag uit het Witte Huis keerde Bannon terug naar Breitbart, maar daar werd hij in januari 2018 ook aan de deur gezet nadat bekend was geraakt dat hij zich bijzonder negatief over Trump had uitgelaten.

